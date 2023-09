Buon primo tempo degli azzurri: ottimo pressing e zero rischi, un palo nega il vantaggio

Termina 0-0 al Dall'Ara il primo tempo tra Bologna e Napoli.

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina 0-0 al Dall'Ara il primo tempo tra Bologna e Napoli. Buona prima frazione dei campioni d'Italia che hanno sfiorato diverse volte il gol subendo nulla dai padroni di casa.

Il Napoli parte subito forte. Neanche cinque minuti sul cronometro e Raspadori trova un corridoio perfetto per mandare Osimhen in porta: davanti a Skorupski però il nigeriano colpisce il palo, decisiva una leggera deviazione del portiere polacco. Poco dopo arriva una brutta notizia per il Bologna: Posch si ferma per un problema muscolare e viene rimpiazzato da De Silvestri. E il Napoli prova a sfondare proprio da quel lato per gran parte di primo tempo. Attenta la prova di Natan, che tiene alta la difesa. Solida la prestazione di squadra, con un buon pressing che ha più volte interrotto l'azione del Bologna sul nascere. Nel finale di frazione c'è tempo solo per un mancino di Raspadori dalla distanza che esce di poco alta sulla traversa.