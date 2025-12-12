C'è pressione sull'Udinese: "Col Napoli esame di credibilità e nessun alibi"
Aumenta la pressione sull'Udinese. In vista del Napoli e, in generale, del prosieguo della stagione. Ecco quanto scrive TuttoUdinese: "Domenica arriva il Napoli, primo in classifica, e per l'Udinese non sarà solo una partita di cartello: sarà un esame di credibilità. Perché da quasi due anni il messaggio che arriva dalla panchina è sempre lo stesso: pazienza, tempo, lavoro. Concetti legittimi, per carità. Ma a forza di ripeterli rischiano di diventare alibi.
È vero: lo scorso anno Runjaic ha centrato una salvezza senza patemi, obiettivo minimo e doveroso. Ma poi? Da li in avanti, poco o nulla. Nessun salto di qualità reale, nessuna crescita evidente, nessuna identità riconoscibile che vada oltre il sopravvivere. Nei discorsi abbondano le giustificazioni, nelle prestazioni la mediocrità, nelle ambizioni il minimo indispensabile".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Udinese
|Napoli
