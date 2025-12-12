C'è pressione sull'Udinese: "Col Napoli esame di credibilità e nessun alibi"

Aumenta la pressione sull'Udinese. In vista del Napoli e, in generale, del prosieguo della stagione. Ecco quanto scrive TuttoUdinese: "Domenica arriva il Napoli, primo in classifica, e per l'Udinese non sarà solo una partita di cartello: sarà un esame di credibilità. Perché da quasi due anni il messaggio che arriva dalla panchina è sempre lo stesso: pazienza, tempo, lavoro. Concetti legittimi, per carità. Ma a forza di ripeterli rischiano di diventare alibi.

È vero: lo scorso anno Runjaic ha centrato una salvezza senza patemi, obiettivo minimo e doveroso. Ma poi? Da li in avanti, poco o nulla. Nessun salto di qualità reale, nessuna crescita evidente, nessuna identità riconoscibile che vada oltre il sopravvivere. Nei discorsi abbondano le giustificazioni, nelle prestazioni la mediocrità, nelle ambizioni il minimo indispensabile".