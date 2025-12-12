Napoli-Milan di Supercoppa cambia canale: i motivi della scelta di Mediaset

di Pierpaolo Matrone

Mediaset riorganizza la programmazione calcistica di dicembre: le partite inizialmente previste su Canale 5 andranno in onda su Italia 1, con la sola eccezione della finale di Supercoppa Italiana. Una scelta dettata dagli ascolti, legata al grande successo de La Ruota della Fortuna, che quest’anno viaggia su numeri molto elevati e garantisce un prime time solido. Interrompere il quiz di Gerry Scotti avrebbe potuto penalizzare la media serale.

Così dopo le partite di Coppa Italia (Juventus-Udinese, Inter-Venezia, Lazio-Milan), anche le semifinali di Supercoppa (Napoli-Milan e Bologna-Inter) traslocheranno su Italia 1, mentre la finale del 22 dicembre resterà su Canale 5.