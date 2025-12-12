Udinese, le ultime di formazione: ecco chi sostituirà Zemura e Atta

Udinese, le ultime di formazione: ecco chi sostituirà Zemura e AttaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:40Notizie
di Pierpaolo Matrone

L'Udinese si prepara alla partita di domenica contro il Napoli. Ma quale formazione sceglierà Kosta Runjaic? Le ultime arrivano direttamente dal corrispondente da Udine di Tuttomercatoweb.com: "L’Udinese si avvicina alla sfida contro il Napoli con un nodo legato alla fascia sinistra. Dopo Kamara, infatti, si è fermato anche Zemura, per un problema muscolare. Il ballottaggio principale, dunque, riguarderà la catena mancina.

Nel solito 3-5-2 ci sarà in porta Okoye, in difesa Solet, Kabasele e Bertola. Per le corsie il favorito è Ehizibue per la sinistra, con Zanoli a destra. In cabina di regia Karlstrom, affiancato da Piotrowski ed Ekkelenkamp. Coppia d’attacco formata da Zaniolo e Davis".