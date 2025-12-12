Ufficiale

SSC Napoli, nasce la Linea Admin: nuova collezione con shop su Tik Tok

SSC Napoli, nasce la Linea Admin: nuova collezione con shop su Tik Tok
Oggi alle 15:50Notizie
di Fabio Tarantino

Novità per il club azzurro. La SSC Napoli presenta la Linea Admin, una nuova collezione pensata per andare fuori dagli schemi, capace di giocare con trend, meme e discorsi virali che popolano l’immaginario del tifo contemporaneo. 

La collezione sarà composta da drop disponibili per un periodo definito all’interno dello shop TikTok. Ogni uscita sarà un piccolo evento, pensato per coinvolgere la community e celebrare la creatività dei tifosi che ogni giorno alimentano l’identità digitale del club. Ecco il video social di presentazione: