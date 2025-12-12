Ufficiale

Stamattina la ripresa degli allenamenti: il report della SSC Napoli

Oggi alle 15:40Notizie
di Fabio Tarantino

Napoli in campo questa mattina dopo la giornata di riposo concessa ieri da Conte ai suoi giocatori. Ecco il report del club azzurro: "SSC Napoli Training Center- Gli azzurri hanno svolto una seduta mattutina in vista del prossimo match di campionato, domenica alle 15:00 contro l'Udinese. Il gruppo è stato impegnato in un lavoro tecnico-tattico".