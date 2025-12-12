Vergara titolare a Udine? Sky: la scelta di Conte per domenica

Massimo Ugolini, giornalista Sky, era collegato da Castel Volturno e ha aggiornato la situazione infortuni in casa Napoli e le ultime sulla formazione per domenica a Udine: "Deciderà Conte ma è ovvio che dopo la sconfitta in Champions la condizione fisica di alcuni titolarissimi ha mostrato deficit evidenti e quindi ci sarà un minimo di turnover.

A centrocampo è difficile, l'unico cambio può essere Vergara che ha fatto bene a Lisbona nel finale ma al posto di chi giocherebbe? McTomminay va gestito ma è l'unico centrocampista di ruolo. Lobotka può rientrare per la Supercoppa. In difesa torna Gutierrez. Nelle rotazioni potrebbero avere spazio questi giocatori. Da valutare le condizioni di Juan Jesus che ha preso una botta a Lisbona".