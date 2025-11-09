Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: c'è Bologna-Napoli! Continua l’11ª di Serie A
In questa domenica 9 novembre continua l’undicesima giornata di Serie A, che tra le varie partite vedrà anche il match del Dall’Ara tra Bologna e Napoli alle ore 15:00. Per gli azzurri c'è l'impegno pure per la squadra Primavera, contro l’Atalanta alle 11:00. Si gioca anche in Serie B e Serie C e sono tantissimi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
11.00 Atalanta-Napoli (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
11.00 Verona-Lecce (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
12.15 Utrecht-Ajax (Eredivisie) - COMO TV
12.30 Atalanta-Sassuolo (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
12.30 Juventus Next Gen-Forlì (Serie C) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
12.30 Inter U23-Vicenza (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 258) e NOW
12.30 Ternana-Como (Serie A femminile) - DAZN
13.00 Roma-Inter (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.30 Anderlecht-Bruges (Campionato belga) - DAZN
13.30 Belgio-Tunisia (Mondiali Under 17) - FIFA+
13.30 Figi-Argentina (Mondiali Under 17) - FIFA+
14.00 Athletic-Oviedo (Liga) - DAZN
14.30 Catania-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Union Brescia-Alcione (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Perugia-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Siracusa-Latina (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Pro Vercelli-Triestina (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Trento-Ospitaletto (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
14.30 Folgore Caratese-Breno (Serie D) - SOLOCALCIO
14.30 Messina-Vibonese (Serie D) - VIVO AZZURRO TV
14.30 Marocco-Nuova Caledonia (Mondiali Under 17) - FIFA+
14.30 Portogallo-Giappone (Mondiali Under 17) - FIFA+
15.00 Zona Serie A - DAZN
15.00 Bologna-Napoli (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Genoa-Fiorentina (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)
15.00 Cesena-Avellino (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Brentford-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT 4K e NOW
15.00 Aston Villa-Bournemouth (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
15.00 Crystal Palace-Brighton (Premier League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
15.00 Nottingham Forest-Leeds (Premier League) - SKY SPORT (canale 259) e NOW
15.00 Frosinone-Fiorentina (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
15.00 Lazio-Napoli (Serie A femminile) - DAZN
15.45 Croazia-Costa Rica (Mondiali Under 17) - FIFA+
15.45 Emirati Arabi Uniti-Senegal (Mondiali Under 17) - FIFA+
16.00 Dundee-Rangers (Campionato scozzese) - COMO TV
16.00 Istra-Dinamo Zagabria (Campionato croato) - COMO TV
16.00 Colonia-Hoffenheim (Bundesliga femminile) - DAZN
16.15 Rayo Vallecano-Real Madrid (Liga) - DAZN
16.45 AZ-PSV (Eredivisie) - COMO TV
16.45 Italia-Sudafrica (Mondiali Under 17) - RAIPLAY SPORT 1 e FIFA+
16.45 Bolivia-Qatar (Mondiali Under 17) - FIFA+
17.15 Pescara-Monza (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Manchester City-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW
17.30 Stoccarda-Augsburg (Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW
17.30 Novara-Lecco (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
17.30 Carpi-Livorno (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Monopoli-Casertana (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Sorrento-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.30 Giana Erminio-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
18.00 Roma-Udinese (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.30 Valencia-Betis (Liga) - DAZN
18.30 Maiorca-Getafe (Liga) - DAZN
19.00 Famalicao-Porto (Campionato portoghese) - DAZN
19.15 Mechelen-Union SG (Campionato belga) - DAZN
19.30 Eintracht Francoforte-Mainz (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW
20.00 Go Ahead Eagles-Feyenoord (Eredivisie) - COMO TV
20.30 Foggia-Benevento (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Ternana-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.30 Boca Juniors-River Plate (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
20.30 Genoa-Parma (Serie A femminile) - DAZN
20.45 Inter-Lazio (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Lione-PSG (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW
21.00 Celta-Barcellona (Liga) - DAZN
21.30 Benfica-Casa Pia (Campionato portoghese) - DAZN
