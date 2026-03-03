Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Lukaku, Conte e il Napoli che non finisce mai"

"Lukaku, Conte e il Napoli che non finisce mai" si legge sulla prima de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Chiaro il riferimento del quotidiano alla forza del Napoli che nel finale delle partite di questo campionato ha ottenuto sei punti in totale, più di chiunque altro in Serie A. Per la speciale classifica la squadra azzurra sarebbe prima e questo è un motivo di vanto per il carattere l’orgoglio della formazione allenata da Antonio Conte. L’ultima rimonta è avvenuta proprio sabato contro il Verona grazie alla rete di Lukaku arrivata nel finale al Bentegodi.

Sempre in prima si parla anche dell'Inter che blinda Pio Esposito nonostante l'interesse del'Arsenal e poi spazio al ko della Fiorentina a Udine e in alto le ultime in casa Milan a pochi giorni dal derby decisivo per sperare ancora di poter rientrare nella corsa scudetto.