Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli, riecco De Bruyne: vuole esserci con il Toro"

vedi letture

"Napoli, riecco De Bruyne: vuole esserci con il Toro" si legge sulla prima pagina del Corriere dello Sport oggi in edicola. Il calciatore belga era rientrato in Italia domenica scorsa e ieri per la prima volta si è allenato in gruppo dopo quattro mesi, ovvero dopo l’infortunio che aveva rimediato contro l’Inter calciando un rigore.

Per la gara di venerdì contro il Torino potrebbe rivedersi anche Anguissa così come McTominay, ma per entrambi bisognerà comunque aspettare le indicazioni dei prossimi giorni. Al centro sul quotidiano si parla anche di Juventus di quelli che sono i punti fermi della squadra bianconera del futuro e anche del vertice per il rinnovo di contratto dell’ex allenatore del Napoli Spalletti. In alto ecco l'Arsenal su Pio Esposito mentre di spalla si parla della vittoria del Bologna e del ko della Fiorentina di ieri contro l’Udinese nelle ultime partite del 27º turno del campionato di serie A.