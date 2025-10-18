Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: doppia copertura televisiva per il big match di Serie A

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: doppia copertura televisiva per il big match di Serie A TuttoNapoli.net
Oggi alle 07:00Notizie
di Pierpaolo Matrone

Non solo Torino-Napoli. Questo sabato si torna a giocare in tutta Europa, dalla Serie A, per l'appunto, alla Premier League e tutti gli altri campionati. Per Torino-Napoli la copertura televisiva sarà limitata alla piattaforma Dazn, mentre il big match di giornata tra Inter e Roma sarà trasmesso in co-esclusiva con Sky Sport.

Per quanto riguarda il Napoli, la gironata comincerà con la paritta della Primavera sul campo dell'Inter, visibile su Sportitalia. E poi dalla Bundesliga e la Premier League di Sky alla Liga su Dazn. Ecco di seguito tutto l'elenco.

11.00 Inter-Napoli (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

11.00 Torino-Frosinone (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

12.30 Genoa-Ternana (Serie A femminile) - DAZN

12.30 Sassuolo-Como (Serie A femminile) - DAZN

13.00 Monza-Juventus (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Paderborn-Arminia Bielefeld (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

13.30 Nottingham Forest-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW

14.00 Siviglia-Maiorca (Liga) - DAZN

14.00 Amburgo-Carl Zeiss Jena (Bundesliga femminile) - DAZN

14.30 Livorno-Sambenedettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

14.30 Crotone-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

14.30 Casarano-Foggia (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

14.30 Sorrento-Cosenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

14.30 Triestina-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

14.30 Renate-Dolomiti Bellunesi (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

15.00 Zona Serie A - DAZN

15.00 Lecce-Sassuolo (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Pisa-Verona (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)

15.00 Zona Serie B - DAZN

15.00 Frosinone-Monza (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Mantova-Sudtirol (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Pescara-Carrarese (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Reggiana-Bari (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Bologna-Fiorentina (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.00 Parma-Genoa (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

15.00 Fiorentina-Milan (Serie A femminile) - DAZN

15.30 Mainz-Bayer Leverkusen (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW

16.00 Manchester City-Everton (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

16.00 Brighton-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

16.00 Crystal Palace-Bournemouth (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

16.00 Burnley-Leeds (Premier League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

16.00 Sunderland-Wolverhampton (Premier League) - SKY SPORT (canale 259) e NOW

16.15 Barcellona-Girona (Liga) - DAZN

16.45 Al Ettifaq-Al Hilal (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

17.15 Juve Stabia-Avellino (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

17.30 Ospitaletto-Cittadella (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.30 Gubbio-Guidonia (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

17.30 Latina-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

17.30 Pianese-Bra (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

18.00 Torino-Napoli (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.00 Dinamo Zagabria-Osijek (Campionato croato) - COMO TV

18.15 Leuven-Bruges (Campionato belga) - DAZN

18.30 Bayern-Borussia Dortmund (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW

18.30 Fulham-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW

18.30 Villarreal-Betis (Liga) - DAZN

18.45 PSV-Go Ahead Eagles (Eredivisie) - COMO TV

18.45 Kilmarnock-Hearts (Campionato scozzese) - COMO TV

19.00 Celoricense-Porto (Taça de Portugal) - COMO TV

19.30 Spezia-Cesena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.00 Al Nassr-Al Fateh (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV

20.45 Roma-Inter (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Atletico Madrid-Osasuna (Liga) - DAZN e DAZN (canale 214 Sky)

21.00 Marsiglia-Le Havre (Ligue 1) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Ajax-AZ (Eredivisie) - COMO TV

21.00 Colombia-Francia (Finale 3°-4° posto Mondiale Under 20) - FIFA+

21.15 Paços Ferreira-Sporting (Taça de Portugal) - COMO TV

23.00 Boca Juniors-Belgrano (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV