Conte, in campo i migliori! Gazzetta: "Sarà tosta ed ha voglia di rivalsa con Baroni"

Aria di casa per Antonio Conte a Torino e per questo la voglia di far festa diventa più forte. La Gazzetta dello Sport sottolinea che a Torino sarà una partita tosta e Conte lo sa bene: "Per questo, manderà in campo la migliore versione del momento della sua squadra. Senza rischiare Buongiorno e Politano, preservandoli per i prossimi match che avranno comunque un valore importante nella corsa Champions e per dare un segnale di forza anche al campionato", scrive il quotidiano che sottolinea anche le parole del tecnico in conferenza stampa sugli incroci con Baroni della scorsa stagione:

"Il Toro ha un ottimo allenatore, l’anno scorso la Lazio è stata la nostra bestia nera, abbiamo perso sia campionato sia in coppa, poi al ritorno pareggiarono alla fine. Ma stavolta sarà un’altra partita…", il passaggio di Antonio che quelle ferite (sconfitte) le porta sulla pelle come cicatrici. E aumentano la voglia di rivalsa e la fame di vittoria. E allora niente esperimenti, sarà il solito Napoli con Neres per Politano e Gilmour al posto di Lobotka davanti alla difesa.