Prima pagina

Il Mattino titola: "Napoli, vai al massimo"

Il Mattino titola: "Napoli, vai al massimo"
Oggi alle 00:28Notizie
di Pierpaolo Matrone

"Napoli, vai al massimo". E' questo il titolo d'apertura de Il Mattino in questo sabato di ripresa del campionato dopo la sosta. Antonio Conte in conferenza stampa lancia questo messaggio in vista del tour de force da sette partite in ventidue giorni. E sottolinea come il tecnico abbia fatto capire di aver bisogno dell'intero organico.