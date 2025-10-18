Prima pagina

Corriere dello Sport: "Simeone rivede il Napoli"

Corriere dello Sport: "Simeone rivede il Napoli"
Redazione Tutto Napoli.net

"Test a test", apre l'edizione odierna del Corriere dello Sport in prima pagina. Il riferimento è al big match di giornata con la Roma di Gian Piero Gaspeirni (capolista del torneo insieme al Napoli) che ospiterà all'Olimpico l'Inter di Cristian Chivu. Una sfida che ci dirà di più sul campionato che faranno le due squadre in cerca di punti importanti. Simeone rivede il Napoli, il titolo di spalla sui partenopei che affrontano il Torino del Cholito