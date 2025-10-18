Prima pagina
Corriere dello Sport: "Simeone rivede il Napoli"
TuttoNapoli.net
"Test a test", apre l'edizione odierna del Corriere dello Sport in prima pagina. Il riferimento è al big match di giornata con la Roma di Gian Piero Gaspeirni (capolista del torneo insieme al Napoli) che ospiterà all'Olimpico l'Inter di Cristian Chivu. Una sfida che ci dirà di più sul campionato che faranno le due squadre in cerca di punti importanti. Simeone rivede il Napoli, il titolo di spalla sui partenopei che affrontano il Torino del Cholito
Copertina Gutierrez: "Napoli unica al mondo, il calcio qui è diverso! Qualità? Vi spiego" di Fabio Tarantino
18 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Torino
|Napoli
Rileggi liveConte in conferenza: "Buongiorno e Politano recuperati, 7 gare in 22 giorni: servirà ruotare. 4-3-3 con uno o due esterni: useremo entrambi! Su McTominay, Lang e Baroni..."
Pierpaolo MatroneSpalletti a 360°: "Via da Napoli perché ADL aveva preso il sopravvento! Una volta disse una cosa inascoltabile..."
Francesco CarboneDe Bruyne dal Belgio: “Conte? Nessuna polemica! A Napoli sto bene, gioco molto e siamo primi!”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: lo scudetto già assegnato, l’infortunio che stravolge la storia, i nuovi intoccabili di Conte e la reazione dei rosiconi anti De Bruyne
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Meriti al Genoa, ma 2T solo noi! Arrivata energia dalla panchina…”
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
