Conte ha deciso: nessuna rivoluzione, ma tre cambi rispetto al Genoa

vedi letture

Il Napoli ritrova Politano e Buongiorno, convocati per Torino, ma dovrà fare a meno di Lobotka e Rrahmani. A confermarlo è stato direttamente Antonio Conte in conferenza stampa, ma il tecnico del Napoli non s'è sbilanciato invece sulle scelte di formazione per la sfida al Torino. La certezza - scrive quest'oggi il Corriere dello Sport - è che i due recuperati partiranno dalla panchina e che al posto di Lobo, in regia, sarà Gilmour a dettare il ritmo del 4-1-4-1.

Tre cambi in totale rispetto all'ultima gara: per il quotidiano in porta dovrebbe toccare ancora a Milinkovic-Savic, preferito a Meret per la terza volta di fila, linea a quattro con Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus più Spinazzola a sinistra al posto di Olivera. Conferma per Neres, al posto di Politano e quindi a destra, McTominay a sinistra con Anguissa, De Bruyne che torna titolare e completerà la mediana con GIlmour che è la terza novità. Hojlund inamovibile da centravanti.