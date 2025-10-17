Italiani in Serie A, il Napoli è la big che ne ha schierati di più: la classifica completa

vedi letture

Quali sono le squadre che schierano più calciatori italiani? Tuttomercatoweb.com, sfruttando i dati forniti da Transfermarkt.it, ha stilato una classifica con i club che hanno impiegato il maggior numero di calciatori convocabili dal commissario tecnico dell'Italia Gennaro Ivan Gattuso. A primeggiare è sempre il Cagliari che ha concesso minuti a 17 elementi, con Cremonese e Fiorentina che seguono appaiate al secondo posto.

Il Napoli è la prima delle big ed è quinta, mentre la Lazio e l'Atalanta sono entrambe settime. Solo nona l'Inter di Cristian Chivu, tredicesima la Juventus e quattordicesimo il Milan. Di seguito nel dettaglio la graduatoria

completa:

1. Cagliari-17 giocatori

2. Cremonese - 13 giocatori

2. Fiorentina - 13 giocatori

4. Sassuolo-11 giocatori

5. Napoli - 9 giocatori

5. Bologna - 9 giocatori

7. Lazio - 8 giocatori

7. Atalanta 8 giocatori

9. Inter-7 giocatori

9. Pisa-7 giocatori

9. Genoa -7 giocatori

12. Roma-6 giocatori

13. Juventus-5 giocatori

14. Parma - 4 giocatori

14. Lecce 4 giocatori

14. Milan 4 giocatori

17. Udinese 3 giocatori

18. Torino-2 giocatori

18. Hellas Verona - 2 giocatori

20. Como 1 giocatore