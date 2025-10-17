Italiani in Serie A, il Napoli è la big che ne ha schierati di più: la classifica completa
Quali sono le squadre che schierano più calciatori italiani? Tuttomercatoweb.com, sfruttando i dati forniti da Transfermarkt.it, ha stilato una classifica con i club che hanno impiegato il maggior numero di calciatori convocabili dal commissario tecnico dell'Italia Gennaro Ivan Gattuso. A primeggiare è sempre il Cagliari che ha concesso minuti a 17 elementi, con Cremonese e Fiorentina che seguono appaiate al secondo posto.
Il Napoli è la prima delle big ed è quinta, mentre la Lazio e l'Atalanta sono entrambe settime. Solo nona l'Inter di Cristian Chivu, tredicesima la Juventus e quattordicesimo il Milan. Di seguito nel dettaglio la graduatoria
completa:
1. Cagliari-17 giocatori
2. Cremonese - 13 giocatori
2. Fiorentina - 13 giocatori
4. Sassuolo-11 giocatori
5. Napoli - 9 giocatori
5. Bologna - 9 giocatori
7. Lazio - 8 giocatori
7. Atalanta 8 giocatori
9. Inter-7 giocatori
9. Pisa-7 giocatori
9. Genoa -7 giocatori
12. Roma-6 giocatori
13. Juventus-5 giocatori
14. Parma - 4 giocatori
14. Lecce 4 giocatori
14. Milan 4 giocatori
17. Udinese 3 giocatori
18. Torino-2 giocatori
18. Hellas Verona - 2 giocatori
20. Como 1 giocatore
