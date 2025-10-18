Tuttosport e le parole di Simeone: "Ho pianto per Napoli"

Prima pagina

Ls prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport apre con le parole di Marco Tardelli,. L'ex centrocampista della Juventus e della Nazionale campione del mondo del 1982 si sofferma sull'attacco della formazione bianconera in particolare su Dusan Vlahovic. Questo il titolo del quotidiano: "Vlahovic titolare 10 volte". “Ho pianto per Napoli, adesso spingo il Toro”, è il virgolettato in taglio alto di Giovanni Simeone che incrocia il Napoli mentre Cairo riparla nuovamente alla squadra verso i partenopei.