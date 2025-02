Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: entra nel vivo la 23esima di Serie A

vedi letture

In attesa del derby di Milano e di Roma-Napoli, in programma domani, sono tantissime le gare previste per oggi. Ecco l'elenco completo con la diretta tv:

11.00 Torino-Inter (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

11.00 Udinese-Sassuolo (Campionato Primavera) – PRIMAVERA TV

12.30 Inter-Fiorentina (Serie A femminile) – DAZN

13.00 Milan-Bologna (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.00 Lecce-Roma (Campionato Primavera) – PRIMAVERA TV

13.00 Lazio-Cagliari (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

13.30 Nottingham Forest-Brighton (Premier League) – SKY SPORT e NOW

14.00 Getafe-Siviglia (Liga) – DAZN

15.00 Zona Serie A – DAZN

15.00 Udinese-Venezia (Serie A) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Monza-Verona (Serie A) – DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)

15.00 Zona Serie B – DAZN

15.00 Catanzaro-Cesena (Serie B) – DAZN

15.00 Cittadella-Spezia (Serie B) – DAZN

15.00 Sampdoria-Cosenza (Serie B) – DAZN

15.00 Sassuolo-Juve Stabia (Serie B) – DAZN

15.00 Virtus Verona-Padova (Serie C) – SKY SPORT e NOW

15.00 SPAL-Milan Futuro (Serie C) – SKY SPORT e NOW

15.00 Messina-Latina (Serie C) – SKY SPORT e NOW

15.00 Trapani-Potenza (Serie C) – SKY SPORT e NOW

15.00 Pro Patria-Albinoleffe (Serie C) – SKY SPORT e NOW

15.00 Arzignano-Lecco (Serie C) – SKY SPORT e NOW

15.00 Fiorentina-Sampdoria (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

15.30 Bayern-Holstein Kiel (Bundesliga) – SKY SPORT e NOW

15.45 Roma-Sampdoria (Serie A femminile) – DAZN

16.00 Bournemouth-Liverpool (Premier League) – SKY SPORT e NOW

16.15 Villarreal-Valladolid (Liga) – DAZN

17.15 Modena-Mantova (Serie B) – DAZN

17.30 Renate-Vicenza (Serie C) – SKY SPORT e NOW

17.30 Rimini-Perugia (Serie C) – SKY SPORT e NOW

17.30 Sorrento-Crotone (Serie C) – SKY SPORT e NOW

17.30 Trento-Clodiense (Serie C) – SKY SPORT e NOW

17.30 Alcione-Caldiero (Serie C) – SKY SPORT e NOW

18.00 Atalanta-Torino (Serie A) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.00 Sassuolo-Milan (Serie A femminile) – DAZN

18.30 Atletico Madrid-Maiorca (Liga) – DAZN

18.30 Wolverhampton-Aston Villa (Premier League) – SKY SPORT e NOW

18.30 Union Belrino-Lipsia (Bundesliga) – SKY SPORT e NOW

20.45 Bologna-Como (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Espanyol-Real Madrid (Liga) – DAZN

21.00 NEC-PSV Eindhoven (Eredivisie) – MOLA TV