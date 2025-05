Parma, Cherubini: “Vogliamo la salvezza! Il Napoli è la più forte del campionato”

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky a margine dell’evento “Parma Land” alla Dallara Academy, l’ad del Parma Federico Cherubini ha parlato sul momento del Parma. Tanti i temi toccati, a partire dalla salvezza e il prossimo futuro fino agli obbiettivi futuri, passando anche per l’impatto di Cristian Chivu: “Concentrati sul nostro obiettivo, ovviamente conosciamo anche quello dei nostri avversari. È qualche mese che facciamo questa corsa per raggiungere l’obiettivo, siamo molto focalizzati”.

Sul Napoli: “Affrontiamo la squadra più forte del campionato, questo dicono classifica e punti, mi auguro sia una bella partita e soprattutto che la comunità di Parma capisca l’importanza e lo sforzo che questa società ha fatto per arrivare in questa categoria, che ci auguriamo tutti insieme si riesca a mantenere”.

Sulla salvezza: “Consolidare la permanenza in Serie A sarebbe un bellissima cosa, il nostro presidente ha una visione di lunghissimo periodo, ma per arrivare ad obiettivi di lungo periodo bisogna passare da obiettivi intermedi”.

Sul mercato: “Si è parlato molto anche in questo periodo di mercato, cosa che a noi non piace molto. Credo che l’obiettivo in questo periodo sia quello di ottenere la permanenza in Serie A, poi ci sarà tutto il tempo di valutare le opportunità di mercato. Il Parma sicuramente non vuole diventare una tappa di passaggio o meglio, può esserlo ma i giocatori devono dimostrare di meritarsi palcoscenici diversi per andare via. Quindi se il mercato porterà delle opportunità le coglieremo, ma ad oggi siamo estremamente concentrati sulla salvezza”.

Sull’impatto di Chivu: “Ha portato il suo entusiasmo, la sua professionalità, doti che gli hanno permesso di fare una carriera straordinaria da calciatore e che stiamo ritrovando anche in campo. Mi auguro per lui sia solo un primo passo nel mondo dei grandi, nel settore giovanile ha già ottenuto risultati importanti e mi auguro che questa salvezza possa essere anche un suo primo passo. A prescindere da questo credo stia lavorando nel modo giusto e siamo molto contenti”.

Sull’ultima al Tardini: “Ci sarà una grande cornice di pubblico, pensiamo che arriveremo al tutto esaurito. Mi auguro che sia l’occasione per vedere una bellissima partita in uno stadio che ha un fascino particolare e che credo meriti un rispetto particolare sia da parte dei tifosi parmigiani, ma anche come ci aspettiamo da parte di tutti gli sportivi che arriveranno da altre parti di Italia”.