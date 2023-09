Calcio in Tv, tutte le partite di oggi: si parte alle 12.30 e poi tanti big-match

Tanti, tantissimi appuntamenti calcistici in questa domenica 24 settembre.

Tanti, tantissimi appuntamenti calcistici in questa domenica 24 settembre. Non solo Bologna-Napoli alle 18, di seguito la programmazione completa dei match in programma oggi.

10.30 Frosinone-Inter (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

12.30 Empoli-Inter (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

14.00 Real Sociedad-Getafe (Liga) - DAZN

14.00 Novara-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

14.00 Alessandria-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

14.00 Fiorenzuola-Trento (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

14.00 Pro Patria-Triestina (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

14.30 Ajax-Feyenoord (Eredivisie) - MOLA

15.00 Zona Serie A - DAZN

15.00 Atalanta-Cagliari (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

15.00 Udinese-Fiorentina (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN 2 (canale 215 Sky)

15.00 Arsenal-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT UNO

15.00 Liverpool-West Ham (Premier League) - SKY SPORT MAX e SKY SPORT (canale 257)

15.00 Torino-Roma (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

15.30 Bayer Leverkusen-Heidenheim (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 256)

16.15 Parma-Sampdoria (Serie B) - DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

16.15 Bari-Catanzaro (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 252)

16.15 Cittadella-Como (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 253)

16.15 Rayo Vallecano-Villarreal (Liga) - DAZN

16.15 Vicenza-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

16.15 Olbia-Carrarese (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

16.45 Zwolle-AZ (Eredivisie) - MOLA

17.30 Sheffield United-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT UNO

18.00 Bologna-Napoli (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.30 Betis-Cadice (Liga) - DAZN

18.30 Las Palmas-Granada (Liga) - DAZN

18.30 Mantova-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT (canale 251)

18.30 Padova-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

18.30 Pro Sesto-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

18.30 Sestri Levante-Torres (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

18.30 Legnago-Renate (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

19.00 Portimonense-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN

20.45 Torino-Roma (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

20.45 PSG-Marsiglia (Ligue 1) - SKY SPORT

20.45 Atalanta U23-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

20.45 Avellino-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

20.45 Crotone-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

20.45 Potenza-Casertana (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

20.45 Virtus Francavilla-Messina (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

21.00 Atletico Madrid-Real Madrid (Liga) - DAZN

21.00 PSG-Marsiglia (Ligue 1) - SKY SPORT MAX