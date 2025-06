Imbarazzo nel calcio femminile: Svizzera ko 7-1 contro U15 maschile, ma doveva restare segreto

vedi letture

Clamoroso scivolone in amichevole per la nazionale svizzera femminile, sconfitta con un netto 7-1 dalla squadra Under 15 maschile del Lucerna. Stando a quanto riferito da Gazzetta.it, l'incontro, disputato a porte chiuse, sarebbe dovuto rimanere segreto, ma alcune immagini sono finite online dopo la pubblicazione sui social da parte di un giovane calciatore del club svizzero.

Non un modo ottimale di prepararsi agli Europei femminili, che prenderanno il via il 2 luglio proprio in Svizzera. La squadra guidata da Pia Sundhage esordirà contro la Norvegia, ma prima è attesa dall’ultimo test ufficiale contro la Repubblica Ceca, in programma giovedì 26 giugno. Un’occasione utile per archiviare la brutta figura e ritrovare fiducia a pochi giorni dal debutto nella rassegna continentale.