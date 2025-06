Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Europei U21 e Mondiale per Club

In questo mercoledì 25 giugno continuano gli Europei Under 21 ed il Mondiale per Club. Alle 18 l’Inghilterra sfida l’Olanda, mentre alle ore 21 scendono in campo Germania e Francia. Alla stessa ora in programma anche Borussia Dortmund-Ulsan e Mamelodi-Fluminense. Di seguito la programmazione in tv.

MERCOLEDI’ 20 GIUGNO

18.00 Inghilterra-Olanda (Semifinali Europei Under 21) - RAI SPORT

21.00 Borussia Dortmund-Ulsan (Mondiale per Club) - DAZN

21.00 Mamelodi-Fluminense (Mondiale per Club) - DAZN

21.00 Germania-Francia (Semifinali Europei Under 21) - RAI SPORT