Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia la 3ª giornata di Serie A, in campo anche il Porto

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia la 3ª giornata di Serie A, in campo anche il PortoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 07:00Notizie
di Francesco Carbone

In questo venerdì 4 settembre si gioca il primo anticipo della terza giornata di Serie A. In campo alle ore 20:45 il Genoa, che ospita il Como. Si gioca anche nel Campionato Primavera e sono diversi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione tv completa.

11.00 Lecce-Roma (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.00 Torino-Como (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

17.00 Bologna-Inter (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

20.00 Al Shabab-Al Hilal (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

20.30 Stoccarda-Colonia (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

20.30 Livingstone-Stenhousemuir (Scottish Championship) - COMO TV

20.45 Genoa-Como (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Lommel-Bruges (Campionato belga) - DAZN

21.00 Ipswich-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW

21.00 Betis-Real Madrid (Liga) - DAZN

21.15 Porto-Moreirense (Campionato portoghese) - DAZN

21.15 Sporting-Nacional (Campionato portoghese) - DAZN