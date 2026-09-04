Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia la 3ª giornata di Serie A, in campo anche il Porto
In questo venerdì 4 settembre si gioca il primo anticipo della terza giornata di Serie A. In campo alle ore 20:45 il Genoa, che ospita il Como. Si gioca anche nel Campionato Primavera e sono diversi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione tv completa.
11.00 Lecce-Roma (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
15.00 Torino-Como (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
17.00 Bologna-Inter (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
20.00 Al Shabab-Al Hilal (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
20.30 Stoccarda-Colonia (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
20.30 Livingstone-Stenhousemuir (Scottish Championship) - COMO TV
20.45 Genoa-Como (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Lommel-Bruges (Campionato belga) - DAZN
21.00 Ipswich-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW
21.00 Betis-Real Madrid (Liga) - DAZN
21.15 Porto-Moreirense (Campionato portoghese) - DAZN
21.15 Sporting-Nacional (Campionato portoghese) - DAZN
Serie A Enilive 2026-2027
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|Inter
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