Inter, Akanji non è al top: Chivu ha scelto il sostituto contro il Napoli

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Inter-Napoli si avvicina e Cristian Chivu deve sciogliere un dubbio in difesa. Manuel Akanji non è al top, John Stones è pronto a prenderne il posto.

È in difesa che Cristian Chivu potrebbe dover apportare la principale modifica all’Inter in vista della sfida contro il Napoli. A due giorni dal big match di San Siro, in programma sabato alle ore 18, Manuel Akanji è infatti alle prese con alcuni acciacchi che mettono in dubbio la sua presenza. Secondo quanto riferito da L’Interista, il resto della formazione dovrebbe ricalcare in larga parte quella schierata nell’ultima gara contro il Cagliari, mentre il tecnico nerazzurro è chiamato a individuare il sostituto dello svizzero qualora non dovesse recuperare.

Inter-Napoli, John Stones sfida Hojlund: possibile debutto da titolare

La soluzione più probabile porta a John Stones, pronto a sfruttare l’eventuale assenza di Akanji per conquistare la prima maglia da titolare in Serie A. L’inglese, arrivato in estate dal Manchester City, ha finora collezionato soltanto spezzoni di gara contro Monza e Cagliari e potrebbe dunque partire dal primo minuto proprio nel big match contro il Napoli. Per l’ex City si tratterebbe di un esordio subito impegnativo, con Hojlund tra gli avversari da affrontare. Al suo fianco dovrebbero completare il reparto Bisseck e Bastoni, mentre Pavard dovrebbe essere avanzato sulla fascia destra.