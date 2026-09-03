Ufficiale Bari, fissata udienza sulla liquidazione giudiziale: il club presenta la memoria difensiva

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Il Bari si prepara all’udienza del 10 settembre nel procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale e contesta lo stato di insolvenza.

Patrimonio netto tornato positivo, perdite pregresse coperte e nuove garanzie finanziarie per affrontare la stagione. È questa la posizione del Bari in vista dell’udienza del prossimo 10 settembre, quando il Tribunale di Bari sarà chiamato a esaminare il procedimento promosso dalla Procura della Repubblica per l’apertura della liquidazione giudiziale. La società ha depositato la propria memoria difensiva, contestando lo stato di insolvenza e documentando gli interventi effettuati sulla situazione patrimoniale e finanziaria. L’assemblea del 28 agosto 2026, in occasione dell’approvazione del bilancio al 30 giugno 2026, ha deliberato la copertura integrale delle perdite pregresse. Gli apporti e le rinunce del socio unico, superiori a 23 milioni di euro nella sola stagione 2025/2026, hanno consentito al patrimonio netto della società di tornare positivo per quasi un milione di euro.

Bari, il club contesta l’insolvenza: patrimonio netto positivo e garanzie per la Serie C

“In vista dell'udienza fissata per il 10 settembre 2026 dinanzi al Tribunale di Bari, SSC Bari S.p.A. ha depositato la propria memoria difensiva nel procedimento promosso dalla Procura della Repubblica per l'apertura della liquidazione giudiziale. Nella memoria la Società ha rappresentato l'insussistenza del presupposto di legge, ossia lo stato di insolvenza, e ha documentato gli interventi che hanno interessato la propria situazione patrimoniale e finanziaria.

L'assemblea del 28 agosto 2026, in sede di approvazione del bilancio al 30 giugno 2026, ha deliberato la copertura integrale delle perdite pregresse. Per effetto degli apporti e delle rinunce del socio unico, superiori a 23 milioni di euro nella sola stagione 2025/2026, il patrimonio netto della Società è tornato positivo per quasi un milione di euro.

Il socio di controllo Filmauro S.r.l. ha inoltre assunto, con atto giuridicamente vincolante ai sensi dell'art. 1333 del codice civile, l'impegno ad assicurare il fabbisogno finanziario della Società per l'intera stagione sportiva 2026/2027. Quanto all'indebitamento, i crediti in essere e i flussi previsti dal piano economico-finanziario 2026/2027, approvato il 25 giugno 2026 secondo i parametri federali, assicurano la copertura degli impegni della stagione. La Società, ammessa al Campionato di Serie C 2026/2027 con il rilascio della Licenza Nazionale da parte della F.I.G.C. (C.U. n. 4/A del 1° luglio 2026), prosegue regolarmente la propria attività sportiva e gestionale, con piena fiducia nelle valutazioni dell'Autorità giudiziaria”.