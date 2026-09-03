Inter-Napoli, Mediaset: “Allegri rischia più di tutti! Se perde, cominciano i primi malumori…”

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Inter-Napoli si avvicina e gli azzurri sono chiamati a reagire dopo la sconfitta contro il Como. La squadra di Allegri affronta a San Siro l’Inter di Chivu.

Il Napoli è chiamato a una risposta immediata dopo il passo falso contro il Como. Sabato 5 settembre, alle ore 18, gli azzurri faranno visita all’Inter a San Siro nella terza giornata di Serie A, in una sfida che arriva in un momento già delicato per la squadra di Massimiliano Allegri. Dall’altra parte ci saranno i campioni d’Italia di Cristian Chivu, ancora a punteggio pieno dopo i successi contro Monza e Cagliari. Per il Napoli sarà dunque un appuntamento importante per non perdere ulteriore terreno dalla vetta, anche in vista dell’imminente debutto in Champions League contro l’Arsenal.

Sportmediaset: “Allegri e il Napoli in questo weekend rischiano più di tutti”

La redazione di Sportmediaset presenta così il big match di San Siro, soffermandosi soprattutto sulle difficoltà incontrate dal Napoli nel passaggio dalla gestione Conte a quella di Allegri: “La sconfitta interna con il Como ha aperto qualche ferita che i tifosi napoletani non pensavano di dover tornare a curare. Certo, il passaggio dal metodo Conte al metodo Allegri non è una passeggiata di salute, anche perché cambia molto il modo di stare in campo. Non è cambiato invece il gruppo, se non per il ritorno di alcuni giocatori che erano stati prestati. Questi possono essere considerati ‘nuovi’ soprattutto in relazione al nuovo allenatore. Allegri e il Napoli in questo weekend rischiano più di tutti, perché se dovessero rimanere a quota tre punti in tre partite comincerebbero a generare malumori pesanti”.