Ufficiale Argentina, omaggio a Messi dopo l'annuncio del ritiro: tutte le gare si fermeranno al 10'

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L’Argentina prepara un tributo speciale per Lionel Messi dopo l’annuncio del ritiro dalla Nazionale. L’AFA ha deciso di fermare tutte le partite al 10’.

Ventuno anni di storia con la maglia dell’Argentina meritano un tributo speciale. Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla Nazionale e la Federazione calcistica argentina ha deciso di celebrare il suo capitano e simbolo assoluto con un’iniziativa senza precedenti. I numeri raccontano soltanto in parte la grandezza della sua esperienza con l’Albiceleste: 207 presenze, 125 gol e soprattutto il titolo di campione del mondo conquistato nel 2022. Una carriera irripetibile, iniziata oltre due decenni fa e arrivata ora al capitolo conclusivo, dopo un percorso che ha legato indissolubilmente Messi alla storia sportiva del suo Paese.

Argentina, tributo a Messi: partite interrotte al 10’

L’omaggio coinvolgerà tutti i campionati nazionali e ogni disciplina calcistica, dal calcio al futsal fino al beach soccer, sia maschile sia femminile. L’AFA ha stabilito che le partite verranno interrotte al 10’ del primo tempo per sessanta secondi: tifosi e squadre saranno invitati a celebrare Messi con applausi, cori, bandiere e ogni altra forma di riconoscimento. La scelta del minuto è naturalmente legata al numero 10, quello indossato dall’argentino dal marzo 2009, quando lo ereditò da Juan Román Riquelme dopo il ritiro dalla Nazionale dell’ex fantasista del Boca Juniors. Prima del fischio d’inizio, inoltre, negli stadi dotati di maxischermi verrà trasmesso un video celebrativo.

Il rapporto tra Messi e l’Albiceleste ha conosciuto anche momenti difficili. Nel 2016 la “Pulce” aveva già annunciato il proprio addio alla Nazionale dopo la sconfitta contro il Cile nella finale di Copa America, salvo poi tornare sui propri passi. Una decisione che gli ha permesso di conquistare il trofeo più importante della sua carriera, il Mondiale del 2022 in Qatar. L’ultima grande occasione con la maglia dell’Argentina è arrivata invece nel luglio scorso, con la finale persa 1-0 contro la Spagna dopo i tempi supplementari. Le lacrime al termine della partita avevano già lasciato intendere che quella potesse essere l’ultima apparizione di Messi con la sua Nazionale.