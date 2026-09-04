Mercato record, affari da quasi 10 miliardi! Italia 2ª dietro la Premier: il report FIFA

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Il mercato dei trasferimenti internazionali chiude l’estate 2026 con numeri record. Secondo la FIFA, sono stati oltre 12.500 i trasferimenti.

Oltre 12.500 trasferimenti internazionali e una spesa complessiva che ha superato i 9,89 miliardi di dollari: sono i numeri record della sessione estiva 2026 nel calcio maschile professionistico. Secondo l’International Transfer Snapshot della FIFA, relativo al periodo compreso tra il 1° giugno e il 2 settembre, si tratta del numero più alto di trasferimenti mai registrato in una finestra di metà anno. A guidare la classifica degli investimenti sono i club inglesi, con oltre 3,02 miliardi di dollari, mentre l’Italia si piazza al secondo posto con più di 1,1 miliardi, davanti a Spagna (940 milioni), Germania (904 milioni) e Francia (641 milioni). Sul fronte delle cessioni internazionali, i club italiani hanno invece incassato complessivamente 593 milioni di dollari. Il primato mondiale spetta alla Francia con 1,7 miliardi, seguita da Inghilterra (1,43 miliardi), Germania (1,02 miliardi), Spagna (773 milioni) e Portogallo (642 milioni).

FIFA, il Mondiale spinge il mercato: numeri record anche nel calcio femminile

A incidere sulle dinamiche della sessione è stata anche la Coppa del Mondo FIFA 2026. Ben 267 giocatori di 47 nazionalità che hanno preso parte al torneo hanno successivamente cambiato squadra, generando operazioni per un valore complessivo superiore ai 3,3 miliardi di dollari. Numeri da primato anche nel calcio femminile, con 1.406 trasferimenti internazionali, il 19,2% in più rispetto al precedente record, e una spesa complessiva di 28,6 milioni di dollari, più del doppio rispetto alla precedente finestra estiva. La FIFA ha inoltre aperto al pubblico il Centro assistenza TMS, mettendo a disposizione informazioni e linee guida su trasferimenti, Transfer Matching System e procedure della Clearing House.