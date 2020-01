Callejon a caccia del riscatto: non segna da 15 partite di Serie A

In tanti in casa Napoli cercano una rivincita nel 2020. A partire dalla sfida contro l'Inter. Più di tutti probabilmente José Callejon che non segna da 15 partite di Serie A: è la sua striscia negativa più lunga da dicembre 2018, interrotta in quell'occasione proprio nella sua prima presenza del nuovo anno. Tra l'altro contro l'Inter ha segnato già 4 gol (solo contro la Lazio ne ha segnati di più, sei).