Campagna abbonamenti prosegue a ritmo costante: bene Curva B e Distinti mentre è ferma la Curva A

Il Napoli a breve dovrebbe raggiungere un primo risultato per la campagna abbonamenti, raddoppiando la quota abbonati di 6-7mila registrata nell'ultima campagna di due anni fa. I prezzi estremamente bassi ed il San Paolo ristrutturato spingono la vendita delle tessere che cresce giorno dopo giorno, in attesa dell'impennata probabilmente nei prossimi 15 giorni parallelamente ai colpi di mercato. Buono comunque il ritmo di vendita per Curva B e Distinti , poche migliaia di tessere al sold-out per la Tribuna Posillipo mentre è ferma la Curva A.