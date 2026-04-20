Caso Lukaku, Tmw: telenovela finita! Le parti si sono riappacificate: accordo interno

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Il Napoli e Romelu Lukaku si riavvicinano. Questa mattina c'è stato un incontro a Castel Volturno, dopo le turbolenze delle ultime settimane. Pare ci sia la parola fine, almeno per il momento. Il clima è stato disteso, i toni costruttivi e con una volontà comune: archiviare le polemiche e guardare avanti. Un faccia a faccia atteso e probabilmente necessario, che ha permesso a entrambe le parti di dirsi le cose con chiarezza e di ritrovare quella sintonia che il momento richiede.

Il confronto è stato diretto, senza filtri, ma sempre nel segno della collaborazione. Le parti hanno scelto la strada del dialogo invece di alimentare ulteriori tensioni. Il risultato è un accordo interno che chiude il capitolo, senza strascichi ulteriori. Una soluzione trovata all'interno delle mura del club, come si conviene a una famiglia che sa gestire i propri momenti difficili con discrezione e compattezza. Ora la parola torna dove deve stare, in campo.

Sul fronte fisico, le notizie sono incoraggianti. Il percorso di recupero di Romelu procede spedito, con progressi evidenti che sono stati condivisi e valutati insieme allo staff medico del club. Il lavoro svolto nelle ultime settimane sta dando i suoi frutti e la tabella di marcia viene rispettata con precisione. Nella giornata di oggi Lukaku ripartirà per il Belgio, dove nei prossimi giorni concluderà la fase finale della riabilitazione.