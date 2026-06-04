Ufficiale Iraola, altro che Serie A: lo spagnolo è il nuovo allenatore del Liverpool

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Il tecnico spagnolo prende il posto di Arne Slot dopo una stagione deludente, nonostante il titolo vinto nel 2024/25.

Era stato uno dei nomi valutati anche dal Milan per il dopo Allegri, ma Andoni Iraola ha scelto di restare in Premier League accettando la proposta di una delle società più prestigiose d’Europa. L’allenatore spagnolo ha infatti firmato il contratto che lo legherà al Liverpool per le prossime due stagioni, lasciando così il Bournemouth e aprendo un nuovo capitolo della sua carriera ad altissimo livello.

Cambio in panchina e nuova era dei Reds

Iraola subentra ad Arne Slot, esonerato pochi giorni fa al termine di una stagione complicata e ben al di sotto delle aspettative, segnata da un numero record di sconfitte tra campionato e coppe. Non è bastato il successo in campionato nella stagione 2024/25 per garantirgli la permanenza sulla panchina dei Reds. Ora il club sei volte campione d’Europa riparte da un tecnico considerato tra i più promettenti del panorama internazionale: non una semplice scommessa, ma una scelta precisa per rilanciare un progetto tecnico ambizioso.