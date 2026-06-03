Italia, vittoria di misura contro il Lussemburgo: decisivo Pio Esposito
L’Italia ha superato il Lussemburgo in amichevole con il risultato di 1-0 allo stade de Luxembourg. La rete decisiva è arrivata a inizio secondo tempo grazie a Francesco Pio Esposito, bravo a finalizzare un assist di Pisilli. Per Baldini si è trattato di un esordio positivo sulla panchina azzurra in attesa di novità su presidente Figc e nome del nuovo ct dell'Italia. Esordio per Samuele Inacio, classe 2008 del Borussia Dortmund, figlio di Inacio Pia, ex attaccante azzurro.
Italia, vittoria di misura contro il Lussemburgo
Aggiunge ulteriore interesse la prestazione di Francesco Pio Esposito, ormai sempre più protagonista nel panorama azzurro giovanile. Con il gol realizzato contro il Lussemburgo, l’attaccante sale a quattro reti in otto presenze complessive con la Nazionale. Numeri che lo collocano già nella storia azzurra come terzo giocatore capace di segnare più di tre gol prima dei 21 anni, dopo Giuseppe Meazza e Gianni Rivera. Un dato che conferma la crescita del talento dell'Inter e alimenta le aspettative sul suo futuro in maglia azzurra. Prossima amichevole domenica a Creta contro la Grecia.
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