Bari, durissima contestazione dei tifosi contro ADL: "Sparisci! Ci hai rotto il calcio”

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A Bari cresce la protesta contro la proprietà De Laurentiis dopo la retrocessione in Serie C e le tensioni sullo stadio San Nicola.

In casa Bari la situazione si fa sempre più tesa dopo la retrocessione in Serie C e il crescente braccio di ferro con il Comune sulla gestione dello stadio San Nicola. In questo contesto, la contestazione nei confronti della proprietà guidata da Aurelio De Laurentiis è tornata a esplodere con forza, alimentata da una frattura ormai evidente tra la tifoseria e la dirigenza.

La protesta dei tifosi e il messaggio alla proprietà

Dopo l’acquisto da parte di un gruppo di tifosi di un’intera pagina della Gazzetta del Mezzogiorno con un appello diretto al patron affinché lasci il Bari, è arrivata una nuova iniziativa di protesta ancora più visibile. In queste ore, infatti, la città sarà tappezzata da circa cinquemila locandine contro il numero uno di Filmauro e padre del presidente biancorosso Luigi De Laurentiis, sulle quali campeggia il volto di Aurelio De Laurentiis accompagnato dalla scritta: "Sparisci! Ci hai rotto il calcio". Un messaggio netto e inequivocabile che fotografa il clima di forte tensione attorno al club.