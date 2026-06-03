Che gioia per l'azzurrino Luis Hasa: ha debuttato con l'Albania contro Israele

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Luis Hasa, centrocampista di proprietà del Napoli, fa il suo esordio assoluto con la Nazionale maggiore albanese nell'amichevole contro Israele

Serata storica per Luis Hasa. Il centrocampista di proprietà della SSC Napoli, che nell'ultima stagione ha confermato le sue qualità con un campionato da protagonista alla Carrarese, ha indossato per la prima volta la maglia della Nazionale maggiore albanese, scendendo in campo nell'amichevole contro Israele nei dieci minuti finali.

Dal vivaio azzurro alla nazionale albanese: il cambio di nazionalità sportiva

Il percorso internazionale di Hasa è stato fino a oggi interamente legato all'Italia. Il centrocampista aveva attraversato tutta la filiale azzurra delle giovanili — Under-18, Under-19, Under-20 e Under-21 — prima di optare per il cambio di federazione e abbracciare il progetto della selezione albanese. Un passaggio maturato nel tempo e concretizzatosi stasera con il primo gettone in assoluto tra i grandi.