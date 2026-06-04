Ufficiale Ritiro Castel di Sangro, svelate le date dal Napoli: l'annuncio

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Svelate le date del ritiro del Napoli a Castel di Sangro, in Abruzzo. Prima si andrà a Dimaro con Allegri e il suo staff: le ultime

La stagione estiva della Napoli prende forma con la definizione ufficiale del programma dei ritiri precampionato. La prima fase si svolgerà a Dimaro Folgarida dal 17 al 27 luglio, date già rese note nei mesi scorsi e ora confermate nel quadro complessivo della preparazione estiva. Successivamente la squadra si sposterà a Castel di Sangro, dove resterà dal 30 luglio al 13 agosto per la seconda parte del lavoro atletico e tattico. Date appena ufficializzate dal club. L’organizzazione del doppio ritiro conferma la volontà del club di garantire continuità alla preparazione, alternando il lavoro in altura e le sessioni più avanzate in vista dell’inizio della stagione ufficiale con l’obiettivo di arrivare al massimo della condizione fisica e tattica per i primi impegni ufficiali stagionali e per testare i nuovi innesti in rosa attesi.

Ritiri Napoli a Dimaro e Castel di Sangro

Oggi alle 14.15, a Palazzo Petrucci, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei due ritiri estivi del Napoli, appuntamenti ormai centrali nella preparazione pre-campionato della squadra. L’incontro servirà a illustrare nel dettaglio il programma del ritiro a Dimaro Folgarida, già ufficializzato per il periodo 17-27 luglio, e ad anticipare le informazioni relative alla seconda fase della preparazione a Castel di Sangro.