Caso Lukaku rientrato, Schira: "Ecco per quanto tempo resterà in Belgio"

vedi letture

Un incontro per voltare pagina e rimettere il focus sul campo. Romelu Lukaku è tornato a Castel Volturno dopo essere rientrato da Bruxelles e ha avuto un confronto diretto con allenatore e dirigenza in un clima disteso. Il summit è servito per chiarire le recenti incomprensioni e riallineare le posizioni tra le parti. Dal faccia a faccia è emersa una volontà comune di guardare avanti senza strascichi. “C’è stato un confronto diretto, con l’obiettivo condiviso di ritrovare serenità e concentrarsi esclusivamente sugli aspetti sportivi”, scrive il giornalista Nicolò Schira su X. Anche sul piano fisico arrivano segnali incoraggianti: “Il percorso di recupero procede positivamente, grazie ai progressi condivisi con il club”.

Lukaku in Belgio: ecco quando rientrerà a Napoli

Nonostante il chiarimento, l’attaccante non resterà a lungo in Italia. Già nelle prossime ore farà ritorno in Belgio, dove completerà la fase finale della riabilitazione seguendo un programma personalizzato, in costante contatto con lo staff medico azzurro. Le tempistiche sono già delineate: il rientro a Napoli - prosegue Schira - è previsto tra circa due settimane, con l’obiettivo di tornare disponibile per il finale di stagione. Un passaggio chiave anche in vista dei prossimi impegni internazionali, per arrivare nelle migliori condizioni al grande appuntamento con la nazionale.