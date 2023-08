Castel di Sangro, il report del club: personalizzato in campo per Kvara. Palestra per Osimhen

Nono giorno di lavoro per il Napoli allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro.

Nono giorno di lavoro per il Napoli allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. La squadra dopo una prima fase di attivazione a secco ha svolto partita con porticine e partita a campo ridotto. A seguire partita a campo ridotto con le sponde.

Gollini non si è allenato per uno stato influenzale. Zedadka, Saco, Mario Rui, Gaetano e Kavaratskhelia hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Per Osimhen lavoro personalizzato in palestra.