Ultime di formazione Gazzetta: Politano verso la panchina, a sinistra ancora Olivera

Oggi alle 18:00Notizie
di Pierpaolo Matrone

Il Napoli si prepara ad affrontare la Roma domenica sera all'Olimpico. Ma con quale formazione? Le ultime arrivano da Gazzetta.it, secondo cui Politano potrebbe partire nuovamente dalla panchina, in favore di Neres e Lang alle spalle di Hojlund. Sulla sinistra, sebbene Spinazzola sia recuperato, spazio ancora a Olivera. Ecco la probabile formazione secondo la Rosea.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Lang, Neres; Hojlund