Roma, sospiro di sollievo per Gasperini: escluse lesioni per Koné ed El Aynaoui

In casa Roma si pensa già al big match contro il Napoli dopo il ritorno al successo in Europa League di ieri, contro il Midtjylland. Oggi sono stati sottoposti ad esami i calciatori Neil El Aynaoui (problema al ginocchio sinistro) e Manu Kone (colpo alla caviglia destra).

Ambedue hanno evidenziato un trauma contusivo distorsivo. Gli esami hanno escluso lesioni legamentose, dunque si proverà a recuperare entrambi per domenica, ma è evidente che le sensazioni di domani saranno quelle decisive. A riportarlo è TMW.