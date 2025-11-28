Ufficiale

Castel Volturno, il report del club: azzurri al lavoro al mattino, i dettagli

Oggi alle 15:50Notizie
di Pierpaolo Matrone

Meno due a Roma-Napoli, match in programma domenica sera all'Olimpico. Il Napoli continua nella preparazione del match in quel di Castel Volturno. Di seguito il report pubblicato dal club azzurro in merito all'allenamento odierno:

"Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato contro la Roma, domenica alle 20:45 allo stadio Olimpico. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro tecnico-tattico".