Roma, ultime di formazione: Gasperini ha tre dubbi e valuta ancora il tridente leggero

vedi letture

Con quale formazione la Roma affronterà il Napoli domenica? Le ultime idee di Gian Piero Gasperini arrivano direttamente da Vocegiallorossa.it: "Il tecnico ha un paio di grattacapi che dovrà risolvere tra oggi e domani. Confermatissimo Svilar in porta, in difesa Ghilardi-Ziolkowski ed Hermoso si contendono un posto. Lo spagnolo, in panchina in Europa, per esperienza è quello maggiormente indicato, anche se ha una condizione fisica non al top. Gli altri due posti sono di Mancini e Ndicka.

Celik a destra e Wesley a sinistra i quinti, in mezzo al campo Cristante e Pisilli, in attesa di valutare i recuperi dai traumi distorisivi di Koné ed El Aynaoui. In avanti, Soulé titolare. Gli altri posti se li contendono Pellegrini, Dybala, Ferguson e Baldanzi. Il numero 7 è il favorito tra i quattro per una maglia. L'altra, quella della punta, Gasperini dovrà scegliere tra falso nueve o punta fisica".

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala.