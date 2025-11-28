Ufficiale Area hospitality più ricca al Maradona: il Napoli lancia una nuova partnership

SSC Napoli annuncia l’avvio di una collaborazione con RIFLESSI, azienda italiana leader nel design d’arredo, che entra a far parte della famiglia azzurra in qualità di Official Supplier. La partnership nasce dalla volontà condivisa di valorizzare l’eccellenza Made in Italy e di offrire un’esperienza sempre più completa e moderna ai nostri ospiti durante i match al Diego Armando Maradona.

Per la nuova RIFLESSI Lounge dello stadio, RIFLESSI LAB ha sviluppato un progetto di interior design curato su misura, pensato per accogliere partner, VIP e tifosi in uno spazio esclusivo e contemporaneo. L’obiettivo è arricchire il percorso hospitality del club, creando un ambiente ideale per vivere i momenti che precedono e seguono la partita, ma anche per incontri di lavoro e occasioni di networking.

Lo spazio richiama l’identità visiva del club attraverso una palette di colori ispirata all’azzurro, alle tonalità del mare e all’energia del territorio campano. Finiture, materiali e dettagli sono stati selezionati per valorizzare al meglio lo stile della SSC Napoli e trasmetterne l’essenza in ogni elemento dell’allestimento.

Questa collaborazione rafforza l’impegno del club nello sviluppo delle proprie aree hospitality, con l’obiettivo di accogliere partner e ospiti in ambienti sempre più curati e rappresentativi dell’identità della SSC Napoli.

Tommaso Bianchini, Direttore Generale - Area Business SSC Napoli: "La nuova RIFLESSI Lounge esprime la visione con cui stiamo ridisegnando le nostre hospitality: spazi eleganti, curati e pensati per valorizzare le relazioni. Crediamo che l’esperienza allo stadio debba essere capace di creare connessioni e momenti di qualità e la collaborazione con RIFLESSI va esattamente in questa direzione".

Luigi Fammiano, Presidente di RIFLESSI: "La storia umana e imprenditoriale di RIFLESSI ha il sapore di una sfida vissuta sul campo, che l'azienda ha saputo vincere grazie ad impegno, passione ed intuito. Siamo orgogliosi che il nostro design, tutto italiano, vesta oggi uno spazio che celebra l'eccellenza sportiva. Essere official supplier di questa Lounge significa portare la nostra visione in un luogo speciale dove determinazione e successo si incontrano".