Roma-Napoli è soprattutto Gasperini-Conte: precedenti e numeri a confronto

Domenica sarà il giorno di Roma-Napoli, la prima contro la seconda dalla classe. E sarà anche la sfida tra due dei migliori allenatori del nostro campionato: Gian Piero Gasperini contro Antonio Conte. Sarà l’undicesimo confronto tra i due allenatori e il bilancio sorride nettamente a Conte: vanta 6 vittorie, 2 pareggi e solo 2 sconfitte, con una percentuale di successi del 60%.

Meno incoraggiante, invece, il suo storico personale all’Olimpico contro la Roma: in otto precedenti ha ottenuto una sola vittoria 12 anni fa (11 maggio 2014, con la Juventus), cui hanno fatto seguito 4 pareggi e 3 sconfitte, per una media punti pari a 0,87. Incredibile ma vero, è la stessa identica media che il Napoli ha raccolto nelle 88 partite disputate nella Capitale, frutto di 15 vittorie, 32 pareggi e 41 sconfitte.