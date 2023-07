Castel Volturno, il report del pomeriggio: seconda parte di test, poi tattica e atletica

Fonte: sscnapoli.it

Pomeriggio di test e allenamento in campo per gli azzurri all’SSCN Konami Training Center. Parte del gruppo ha concluso i test medici e fisici di questa mattina. A seguire tutti i presenti hanno svolto sessione di allenamento in campo. Dopo una prima fase di esercitazioni tecniche a gruppi e individuali, i ragazzi hanno svolto lavoro di corsa. Gli azzurri si ritroveranno domani mattina per la sessione di allenamento mattutina prima della partenza per Dimaro-Folgarida.