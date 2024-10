Prima pagina Cds: "Inter, San Marcus. Yildiz, 10 in difficoltà"

"San Marcus". Così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. L'Inter passa in casa dello Young Boys per 0-1: le seconde linee non sfondano, Arnautovic sbaglia anche un rigore. La partita si sblocca con l'ingresso dei titolari, con Thuram che regala la vittoria al 93'.

Spazio anche alla Juventus, con il seguente titolo: "Yildiz, 10 in difficoltà". Il turco in Nazionale fa cose eccellenti, mentre in bianconero non sembra sereno e tante cose non gli riescono più. Per Motta, però, è imprescindibile.