Che equilibrio in Serie A: 7 punti di differenza tra 1ª e 4ª, non accadeva da oltre 10 anni

© foto di www.imagephotoagency.it

Non accadeva da diversi anni che il campionato di Serie A fosse così equilibrato ed incerto. Come riporta Opta, tra 1ª e 4ª in classifica in questa Serie A ci sono 7 punti di differenza, il valore minimo tra i maggiori 5 campionati europei; nel campionato italiano, nell’era dei 3 punti a vittoria, solo nel 2010/11 c’erano stati 7 o meno punti di differenza dopo 30 partite.