Chi più in forma in Serie A? Il trend delle ultime 10 giornate

Il Milan guarda tutti dall'alto in basso anche nello stato di forma: 24 punti nelle ultime dieci partite per i rossoneri, uno in più dell'Inter.

Fonte: TMW

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Primo in classifica, ma anche squadra più in forma del campionato. Il Milan guarda tutti dall'alto in basso anche nello stato di forma: 24 punti nelle ultime dieci partite per i rossoneri, uno in più dell'Inter. Gruppetto al quarto posto, con la Roma che potrebbe staccare questa sera: i giallorossi devono scartare un pareggio, mentre la Fiorentina scarterà una sconfitta. Soltanto 3 punti nelle ultime dieci gare per il Venezia, ultimo in questa classifica come in quella generale.

Milan 24 punti nelle ultime 10 di Serie A

Inter 23 punti

Juventus 22 punti

Napoli 19 punti

Lazio 19 punti

Roma 19 punti

Udinese 15 punti

Verona 15 punti

Salernitana 15 punti

Torino 14 punti

Sassuolo 14 punti

Fiorentina 14 punti

Atalanta 12 punti

Genoa 12 punti

Bologna 11 punti

Sampdoria 7 punti

Spezia 7 punti

Cagliari 7 punti

Empoli 6 punti

Venezia 3 punti