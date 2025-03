Ci era sfuggita questa frase di Lukaku. Fa capire tante cose

Nel corso della sua intervista a Crc, l'attaccante del Napoli Romelu Lukaku ha parlato anche del suo rapporto con Antonio Conte, conosciuto all'Inter e decisivo per il suo trasferimento estivo al Napoli.

"Come sono arrivato al Napoli? Conte mi aveva chiamato con largo anticipo e io gli ho detto sì praticamente subito. Sappiamo entrambi ciò di cui ho bisogno per rendere al meglio, non servono tante parole."

"Rapporto speciale con Conte? Non ho alcun trattamento di favore, anzi, con me è più severo perché si aspetta molto. A me piace questa responsabilità, mi ha fatto crescere e migliorare nel corso della carriera. Gli sarò sempre grato per questo."

Fa capire, il belga, che l'idea estiva era nata praticamente subito e che con il tecnico c'è un rapporto diretto, sincero, leale. Si nota in campo e dopo ogni gol, in ogni atteggiamento.