Cies, Lautaro è il calciatore che vale di più in Serie A, Kvara al 3° posto: la classifica

Lautaro Martinez è il giocatore che vale di più in Serie A. È il dato che emerge dall'ultimo aggiornamento dell'osservatorio calcistico CIES, dedicato ai valori delle rose dei club. Nell'ultimo approfondimento settimanale, infatti, sono elencati i 100 club nel mondo il cui valore aggregato dei calciatori sotto contratto è più alto. Il valore di mercato, è calcolato sulla base di un modello statistico sviluppato esclusivamente dall'Osservatorio Calcistico CIES, utilizzando una metodologia spiegata in un articolo sottoposto a revisione paritaria, pubblicato di recente nell'International Journal of Financial Studies.

I dati aggiornati, inoltre, raccontano anche il giocatore di maggior valore per ciascuna squadra: l'argentino, capitano dell'Inter, è il calciatore più "costoso" dei nerazzurri e dell'intero campionato, con un equo valore stimato tra 95 e 120 milioni di euro. Segue Rafael Leao, che ovviamente è il giocatore di maggior valore in casa Milan, con una stima che va dai 69 agli 88 milioni di euro. Terzo posto per Khvicha Kvaratskhelia, il cui valore è stimato dai 67 agli 84 milioni di euro.

Di seguito, trovate l'elenco completo. Tra i vari dati - alcuni dei quali discutibili, si tratta pur sempre di valutazioni e stime - colpisce quello della Juventus: Kenan Yildiz è giudicato il giocatore di maggior valore, con una forbice dai 52 ai 66 milioni di euro, superando Dusan Vlahovic.

I giocatori di maggior valore per ciascuna squadra di Serie A secondo il Cies

Inter: Lautaro Martinez. Valore di mercato: 95/120 milioni di euro.

Milan: Rafael Leao. Valore di mercato: 69/88 milioni di euro.

Napoli: Khvicha Kvaratskhelia. Valore di mercato: 67/84 milioni di euro.

Atalanta: Giorgio Scalvini. Valore di mercato: 61/78 milioni di euro.

Roma: Artem Dovbky. Valore di mercato: 56/73 milioni di euro.

Juventus: Kenan Yildiz. Valore di mercato: 52/66 milioni di euro.

Fiorentina: Lucas Beltran. Valore di mercato: 34/49 milioni di euro.

Lazio: Mateo Guendouzi. Valore di mercato: 34/48 milioni di euro.

Genoa: Fabio Miretti. Valore di mercato: 30/43 milioni di euro.

Bologna: Santiago Castro. Valore di mercato: 29/40 milioni di euro.

Torino: Ivan Ilic. Valore di mercato: 27/38 milioni di euro.

Empoli: Lorenzo Colombo. Valore di mercato: 18/24 milioni di euro.

Udinese: Lorenzo Lucca. Valore di mercato: 17/23 milioni di euro.

Lecce: Nikola Krstovic. Valore di mercato: 16/22 milioni di euro.

Hellas Verona: Tomas Suslov. Valore di mercato: 16/21 milioni di euro.